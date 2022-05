Des files sur la E25 à la suite d'incidents

Samedi après-midi, le tunnel de Cointe (liaison A602-E25-E40) a été fermé à la circulation, dans les deux sens et sur toute sa longueur, en raison d'une panne électrique. Ce qui a rapidement généré des embarras de circulation de part et d'autre du tunnel. Si le problème a manifestement été vite résolu, les files qui se sont formées mettront sans doute un peu plus de temps à se résorber...