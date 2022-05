Ce sont des voisins des maisons en question qui ont eu... du flair. Sentant en effet un forte odeur de cannabis, ils ont décidé de prévenir la police. Après avoir prévenu les autorités judiciaires, c'est avec l'accord du parquet de Liège que ces policiers ont pénétré dans les habitations... et ont donc découvert les importantes plantations. Dans le premier bâtiment, les policiers ont découvert 1.900 plants répartis dans six chambres différentes tandis que dans le second bâtiment, dans quatre chambres, ils ont comptabilisé quelque 2.000 plants de cannabis.

Dans le courant de l'après-midi ce mardi, ceux-ci étaient en cours d'évacuation.

Sur place, la police a également mis la main sur sept personnes, toutes d'origine albanaise. Elles ont été privées de liberté et sont actuellement entendues. Elles devraient comparaître devant un juge d'instruction dans les 48 heures.