Un homme a tout d'abord été privé de liberté, alors qu'il marchait rue Bonne femme. C'est un témoin qui, observant le manège suspect du gaillard, autour d'une camionnette, interpellera ce dernier... avant que la police intervienne. Sur lui, on retrouvera des vêtements qui ne lui appartenaient visiblement pas. Il a expliqué les avoir trouvés en rue... En séjour illégal, il a été déféré au parquet avec demande de mandat d'arrêt.

Plus tard dans la soirée, ce sont deux hommes, de 26 et 30 ans, qui ont également été déférés au parquet de Liège; on leur reproche aussi des faits de vol. Une patrouille les a interceptés rue Hullos et, sur eux, on retrouvera plusieurs objets ainsi que des clés ne leur appartenant pas. Des demandes de mandat d'arrêt ont également été requises.