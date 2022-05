À Lantin, on recherche des bénévoles pour conduire les enfants de détenues à la crèche

Leurs missions? Se rendre à la prison, rencontrer la maman, conduire l’enfant à la crèche et le ramener à la prison de Lantin. Les frais de déplacement sont remboursés, mais il faut être disponible régulièrement. De préférence, le matin et le soir, idéalement deux jours par semaine. Ces accompagnements sont réalisés dans le cadre horaire fixé par la prison d’une part et les horaires de la crèche d’autre part. "Vous ne serez peut-être pas mobilisé en permanence , prévient la Croix-Rouge. Votre mobilisation dépend des naissances au sein des prisons. Il s’agira donc d’intégrer un pool/une réserve de recrutement."

Les conditions pour devenir bénévole? Les personnes intéressées doivent avoir plus de 18 ans, présenter un extrait de casier judiciaire vierge, être motorisées, mais aussi avoir "d’excellentes capacités relationnelles et d’écoute" , "aimer travailler en équipe et être capable de gérer des imprévus" . Il est aussi nécessaire de faire preuve d’ouverture d’esprit.

Intéressé?Envoyez votre candidature à yolanda.castilla@croix-rouge.be ou, plus de renseignements, au 04/349.90.98, 0490/56.60.64. Une séance d’informations aura lieu ce mardi 24 mai.