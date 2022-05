Robertmont: Il vole un homme qui vient d’enterrer son fils!

Gheorge, 30 ans, un ressortissant roumain, a écopé d’une peine de dix-huit mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel pour avoir commis deux vols dont un est particulièrement crapuleux. En effet, le trentenaire n’a pas hésité à violenter un septuagénaire qui sortait du cimetière de Robertmont où ce dernier venait d’avoir la tristesse d’enterrer son propre fils… Le prévenu devait répondre d’avoir commis un premier vol le 13 mars dernier alors qu’il se trouvait à la gare des Guillemins. Sur place, Gheorge a vu l’opportunité de voler le GSM d’une dame et il ne s’est pas fait prier. Deux jours plus tard, il s’est montré bien plus désagréable.