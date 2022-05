L’un des auteurs est passé derrière le comptoir et a menacé la vendeuse avec un pistolet, tandis que le second évacuait les clients du magasin. Ils ont ensuite dérobé le contenu de la caisse avant de prendre la fuite.

Selon les informations des enquêteurs, le premier auteur s’exprimait en français avec la caissière et en arabe avec son complice. Il portait une casquette claire avec une penne quadrillée. Il était vêtu d’une veste dont la partie supérieure et la capuche sont foncées, et la partie inférieure est bariolée, un pantalon training de couleur foncée avec une bande blanche sur les côtés, des chaussures noires. Il était en possession d’un sac orange.

Le second auteur a le teint mat et les yeux foncés. Il s’exprimait en français et en arabe. Au moment des faits, il était vêtu d’une veste à capuche foncée, d’un pantalon foncé et de baskets foncées à semelle blanche.

Les personnes qui reconnaissent ces individus ou détiennent des informations sur ces faits, sont priés de prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300.

L’avis de recherche complet est disponible sur le site www.police.be .