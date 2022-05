Au sein de l’athénée Guy Lang à Flémalle, l’un des 14 établissements d’enseignement secondaire organisés par la Province de Liège, le harcèlement en milieu scolaire y est abordé depuis plusieurs années, notamment à travers des vidéos de mise en situation réalisées par des élèves. Une permanence y avait même été mise en place afin de recueillir le vécu d’élèves mais celle-ci a fini par s’essouffler, ne rencontrant pas le succès escompté… C’est alors que la Province de Liège a initié un projet pilote de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, dénommé P.E.S.H (Pour une École Sans Harcèlement). Projet à ce jour déployé au sein de quatre établissements, dont Guy Lang, qui a d’abord consisté à former le personnel à la détection de situations de harcèlement et aux actions à mettre en œuvre pour y remédier.

"Je trouvais qu’il y avait pas mal de prévention en la matière mais ça manquait de cadre structurant pour agir face à une situation qui se présente", a indiqué mardi la députée provinciale en charge de l’enseignement, Muriel Brodure-Willain, à l’occasion d’une visite de partenaires européens à l’athénée de Flémalle.

Décret à venir

En effet, à travers P.E.S.H, la Province de Liège est intégrée dans un projet européen baptisé FABAS (Fight Against Bullying At School) rassemblant, outre la Belgique, la France; l’Italie; l’Espagne et la Lituanie et visant à permettre aux partenaires d’échanger leurs expériences et pratiques. Ce mardi, c’est à l’athénée Guy Lang que les partenaires se sont retrouvés, en présence de la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir.

La ministre a annoncé avoir proposé au gouvernement d’adopter des orientations en matière de lutte contre le harcèlement et le cyber-harcèlement, à traduire dans un décret. L’objectif est de lancer un programme d’actions dès janvier 2023, sur base d’un appel à candidatures, au sein de 200 écoles dans un premier temps.

" Ce programme reposera sur des actions minimales à mettre en place, à savoir des cercles régulés de paroles; une formation du personnel et une procédure de signalement de faits. À côté de cela, des actions pourront être développées par les écoles sur base de leurs réalités propres", a précisé la ministre.