Observatoire de Cointe: une vente au privé!

Depuis plusieurs années toutefois, l’état du bâtiment fait craindre le pire aux amoureux du patrimoine liégeois et, récemment, la protection du site a été confirmée par le ministre Dolimont. Néanmoins, la question de la vente restait bien d’actualité. Le ministre a confirmé ce lundi qu’il s’agissait de l’option privilégiée… sous conditions. Pour la députée liégeoise, on ne peut y faire n’importe quoi…

En réponse aux questions de la libérale liégeoise, qui demandait précisément si des appels à projets (avec critères et conditions) étaient lancés, le ministre wallon a donc confirmé qu’il avait récemment marqué son accord sur la pose d’une toiture provisoire sur la lunette méridienne… mais face à la dégradation du site, Adrien Dolimont a reconnu une capacité très limité de la Région "pour réaliser un projet permettant la réhabilitation du site"… contexte budgétaire oblige.

Seule piste envisagée dès lors: la vente. En effet, après analyse des coûts, "il ressort que la charge que représente la rénovation d’un tel bâtiment, ne peut être supportée par la Région wallonne", a indiqué le ministre. Et puisque la Ville de Liège n’a pas non plus manifesté une volonté de racheter le site, "je pense donc que le seul moyen de préserver l’observatoire de Cointe est de le confier au secteur privé".

Vendu… pour y faire quoi? C’est la question qui inquiète de nombreux Liégeois. Mais comme le rappelle la députée, le site est classé. Des balises sont donc fixées pour sa rénovation "et quant à sa fonction future, il faut aussi savoir que le site est dans le parc privé de Cointe, qui n’autorise que du résidentiel". Pour Diana Nikolic, il faut à tout le moins autoriser le maintien sur site de la société astronomique "et éviter une vente trop hâtive"… Le ministre l’a promis de son côté: une reconversion respectueuse du site et de son environnement sera privilégiée… Concrètement, "en ce qui concerne les modalités de vente, ce sont le Comité d’acquisition d’immeubles de Liège en lien avec le département de la gestion immobilière du SPW qui vont les définir".