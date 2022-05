Ils réclament une deuxième ligne de tram!

Pour faire "avancer" cette idée, ils marcheront le 12 juin prochain, entre Ans et Chênée, précisément sur le tracé envisagé pour cette deuxième ligne de tram; ils demanderont "la construction avant la fin de la décennie d’une deuxième ligne dans l’agglomération liégeoise, la Transurbaine, nom qui lui a été donné par l’étude réalisée en 2011 à la demande de la Ville de Liège et du Groupement de redéploiement économique (Gre)".

Pour les collectifs en effet, cette Transurbaine apparaît comme une nécessité pour "répondre aux défis face auxquels se trouve notre agglomération. Ce projet doit lui-même s’inscrire au sein d’une vision d’ensemble du transport public incluant une forte intermodalité avec le rail, des aménagements ambitieux en fonction des besoins d’aujourd’hui". Davantage de tram… plutôt que des bus donc. Pour répondre aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, les collectifs estiment que ce n’est pas une ligne de bus, "même à hAut niveau de service", qui pourra répondre à l’augmentation de la demande, "alors que l’axe est déjà saturé et que l’effet goulot de la place Saint-Lambert ne permet pas de multiplier les tracés".

Investissement collectif

Le nerf de la guerre… c’est le montant des investissements bien sûr. Pour les demandeurs toutefois – qui reconnaissent qu’on parle de plusieurs centaines de millions d’euros – il importe de comparer ce qui est comparable. Et d’évoquer l’investissement titanesque consenti chaque année dans la mobilité automobile. Par contre, "le coût du km/passager en tramway est nettement moins élevé que celui du bus ou des véhicules individuels", rappellent-ils, "le tramway coûte cher à l’investissement mais il rend possible d’importantes économies".

La requête est donc claire: "Nous appelons les Liégeoises et les Liégeois à soutenir cette demande. Nous appelons les forces sociales, économiques et intellectuelles à s’emparer de cet enjeu. Et nous demandons à toutes les organisations politiques qui seront candidates aux prochaines élections régionales de la mettre à leur agenda en vue de la formation du prochain gouvernement wallon".