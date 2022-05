Une tentative d’enlèvement à Saint-Nicolas, en région liégeoise: la police recherche un témoin venu en aide à la victime

"Nous recherchons un témoin s’étant adressé à la victime directement après les faits en vue de s’enquérir de son état", précise la police locale.

Le témoin est un homme de type caucasien, âgé d’une trentaine d’années et conducteur d’un véhicule clair. "Nous ne disposons pas de plus d’informations à son sujet", ajoute la police.

Si vous avez la moindre information en lien avec ces faits, merci de prendre contact le plus rapidement possible avec le Service Local de Recherche et plus précisément l’Inspecteur Roomans, joignable au 04/320.22.54 ou par mail à ZP.Nissan.Recherche@police.belgium.eu