Le Petit Repère, le nouveau concept store de la Cité Ardente

Cette boutique originale résume en quelques mots la notion de l’art de recevoir et d’être reçu.

Le petit Repère propose également des ateliers créatifs et de dégustation tous les mois. L’idée générale de la boutique est de permettre au client de rêver, découvrir et goûter. Le mot d’ordre: la convivialité. “Au Petit Repère, on n’a pas peur d’ouvrir une bouteille de vin ou un écrin de chocolat pour faire découvrir de belles saveurs à nos clients”, explique Cathy Mees-Filot, la patronne du Petit Repère.

Après plusieurs années de cours de décoration d’intérieur et de patine de meuble tapissier-garnisseur, Cathy Mees-Filot crée le Petit Repère en 2012. Au début, le concept est basé sur la récupération et la customisation d’objets chinés.

Une première boutique éphémère voit le jour en 2019 à la rue Léopold, c’est à ce moment que la créatrice du Petit Repère se rend compte que ce concept plaît énormément.

Après une discussion avec un ami de longue date, amateur de vin et de table, Jean-Louis Berryer, le concept évolue vers la création d’une boutique mettant à disposition plusieurs produits d’appels dont le vin et le chocolat. Les deux amis s’associent et créent ensemble la boutique où trouver tout ce dont vous avez besoin pour recevoir et être reçu.

Le Petit Repère essaye de privilégier au maximum les circuits courts avec des produits majoritairement issus du terroir ou de la Belgique. Les bougies, les fondants, certains spiritueux et chocolats sont fabriqués à Liège, mais des pépites comme certains vins ou encore certaines décorations viennent de pays un peu plus lointains et exotiques.

L’idée de la boutique est de proposer des quantités minimales afin de permettre une certaine exclusivité et unicité aux clients, ainsi qu’un roulement plus fréquent, permettant de faire découvrir un maximum de choses.