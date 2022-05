Réseau de chaleur urbain à Herstal: suite des travaux place Jean Jaurès, Quai de l'Abattoir et rue Deffet

Les travaux d'installation du Réseau de Chaleur se poursuivent à Herstal. Le chantier entre dans les phases 3 et 4 place Jean Jaurès dès ce mercredi 11 mai et devrait prendre fin le 29 juin. Les zones impactées sont une partie de l’esplanade côté ancien Hôtel de Ville et la majorité de l’esplanade côté Nouvel Hôtel de Ville. La circulation sera réduite à 1 seule bande de circulation au niveau de l’Hôtel de Ville. Le trajet et les arrêts TEC ne seront pas déplacés.