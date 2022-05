La récupération au coeur de la création artistique à découvrir à Liège

La récup', c'est tendance! Et quand on voit, parfois, ce que certaines personnes réalisent au départ d'objets dépareillés, détournés de leur fonction première ou destinés à être jetés, on se dit que ça vaudrait la peine d'essayer... C'est dans cette idée que se déroulera, ce samedi 14 mai, le Rec’up Festival au Grand Curtius à Liège. Réunis autour de l’upcycling (processus de création de nouveaux objets à partir de déchets ou d’objets en fin de vie), plusieurs artistes y présenteront leurs créations.