Art urbain oupublicité? Infraction constatée à Liège!

"Depuis quelques jours, une énorme publicité pour un organisme qui propose des crédits en ligne est apparue sur les pignons de l’immeuble situé à l’angle de la rue Grétry et du quai de Longdoz", indiquait l’élu lors du dernier conseil communal à Liège. "Autant l’on peut se réjouir de voir joliment peints par des artistes de nombreux pignons d’immeubles à travers la ville, autant le fait de détourner ce concept pour faire de la publicité commerciale, qui plus est pour un organisme spécialisé dans les crédits à la consommation dont on connaît les conséquences parfois dramatiques en matière de surendettement, pose question".

Selon le conseiller toujours, même si la publicité se situait sur un espace privé, "cette publicité géante est en contravention avec l’article 440.1.c du Guide régional d’urbanisme (GRU) qui établit notamment que les bords d’une publicité sur un pignon de façade doivent se situer à plus de 0,60 mètre des arêtes verticales du pignon concerné". Ce qui n’est donc pas le cas ici puisque la publicité recouvre bien l’espace sur toute sa largeur, pignons compris.

Invasion publicitaire

Comme le précisait dès lors ce lundi le conseiller, "un constat d’infraction a été établi et une mise en demeure envoyée au publiciste". Fin de l’histoire? Pas tout à fait car de nombreuses questions restent en suspens estime toujours Pierre Eyben, comme le délai entre le constat et la suppression effective de la publicité ou encore ce qui a été précisément demandé: "se mettre en ordre administrativement ou retirer la publicité?"…

Pour l’élu, il est clair qu’une ville sans publicité est une évidence: « Et je reste persuadé qu’il est urgent que notre ville se dote (à nouveau) d’un Guide Communal d’Urbanisme afin notamment, mais pas uniquement, de fixer une série de prescriptions pour faire reculer l’invasion publicitaire dont on voit ici un nouvel avatar ».