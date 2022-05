Marche de protestation contre les centres fermés à Liège

Selon ce dernier, ces personnes n'ont pas d'autre choix que de rester en Belgique, dans la clandestinité, la précarité et l'exploitation dans les réseaux de travail clandestin. Celles qui n'arrivent pas à obtenir la régularisation de leur séjour, et dont certaines se retrouvent dans les centres fermés.

Le CRACPE met en évidence la différence avec les dispositifs mis en œuvre pour l'accueil des réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. "Nous nous réjouissons vivement de ces dispositions prises. Cependant, nous constatons en même temps que les autres candidats à un statut de protection internationale doivent continuer à faire de longues files pour être entendus par l'Office des Etrangers, souvent ne sont pas hébergés rapidement dans des centres d'accueil, et finalement se heurtent à des refus. Il y a une criminalisation des sans-papiers."

Les membres du collectif pointent dans le même temps la construction de quatre nouveaux centres pour 100 millions d'euros annoncée par le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la migration, Sammy Mahdi. "Cet accroissement du nombre de centres fermés était prévu dans l'accord gouvernemental, mais nous espérions que les actions menées par les sans-papiers et leurs soutiens vis-à-vis de la société en général, et des partis politiques qui nous assuraient d'un soutien, auraient pu porter leurs fruits", regrette France Arets.

Ce samedi, la marche s'est élancée de la place Saint-Lambert à 14h en direction de l'enclos des fusillés de la Citadelle, pour rappeler l'importance de la lutte contre l'extrême droite, avant d'arriver au centre fermé de Vottem. Plusieurs prises de parole ont eu lieu. "Nous voulons rappeler que les centres fermés sont des prisons qui cachent leur nom, que la détention en leur sein est une violence quotidienne du simple fait de la privation de liberté, aggravée par les contraintes exercées quand la personne détenue se révolte contre sa détention, exacerbée lors des expulsions, qui ne peuvent 'réussir' que sous la pression de la force."

Enfin, le collectif de soutien aux sans-papiers a souhaité à cette occasion dénoncer 'les faits graves' dont se rend coupable l'Office des Etrangers, et toute son administration, en détenant un mineur de 15 ans à Vottem pendant 18 jours avec un test osseux permettant de déterminer l'âge n'ayant été effectué que le 11e jour.