Le dimanche 1er mai 2022 vers 10 heures, Déborah Houyon, une jeune femme âgée de 24 ans, a quitté son domicile situé rue Henri Simon à Sprimont. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.Déborah a un retard mental et s’exprime difficilement. Elle fréquente régulièrement Aywaille et pourrait s’y être rendue.