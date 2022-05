“Dott nous a contactés pour savoir si nous aimerions développer une offre similaire sur Herstal”, explique le porte-parole de la Ville de Herstal qui voit un intérêt à l’arrivée de ce mode doux sur son territoire. “Nous avons beaucoup d’utilisateurs entre Liège et Herstal qui sont demandeurs.” Ceux-ci sont en effet obligés pour l’heure de laisser le deux-roues à la frontière liégeoise et de continuer à pied, ou d’utiliser un autre mode de transport, s’ils désirent se rendre à Herstal.

Ce service de cyclo-partage entre dans les projets de mobilité douce de Herstal, en vue de devenir une ville cyclable à l’horizon 2026. La Ville a en effet déjà annoncé vouloir développer ses infrastructures cyclables (huit pistes cyclables), et sa Low Line, en les connectant au train et au tram, de sorte à proposer une offre multimodale à ses habitants.

Mais avant l’arrivée d’une quelconque offre de micromobilité en cyclo-partage à Herstal, le collège a souhaité présenter un cadre à respecter “afin d’éviter l’anarchie, et d’assurer la sécurité routière des utilisateurs et autres usagers de la route”, soit les conditions à remplir par les sociétés de cyclo-partage pour se déployer sur Herstal. Celles-ci sont reprises dans une “charte”, signée à l’unanimité par le conseil communal lors de sa dernière séance.

Une charte

Cette charte prévoit ainsi qu’un stationnement, ou zone délimitée, soit prévu pour les trottinettes. La charte fixe également le nombre d’opérateurs (deux au maximum) et quels types de véhicules peuvent être déployés, les obligations à respecter, et la partie du territoire concernée (celle-ci pourra s’étendre dans le futur), à savoir le bas de Herstal; de Coronmeuse et Basse-Campagne jusqu’à la porte de La Préalle.

Un maximum de 250 trottinettes, 125 vélos et 125scooters pourront être mis en service dans un premier temps. “Tout opérateur ne pourra excéder 700 véhicules sur le territoire communal.”

Si l’accord se finalise, Dott pourrait se déployer dès le mois de mai!