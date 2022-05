501 buts encaissés et 2 marqués, le FC Tours est la plus mauvaise équipe de Belgique: «Malgré tout, on s’amuse» (vidéo)

Depuis ce dimanche 1er mai et une défaite sur le score de…24-0 , le FC Tours a officiellement franchi la barre des 500 buts encaissés. Soit, une moyenne affolante de 17 goals pris lors de chaque rencontre. Des statistiques qui font logiquement de l’équipe entraînée par Éric Vrydaghs la plus mauvaise du Royaume.

On s’est fait la promesse de terminer le championnat quoi qu’il arrive

Qu’à cela ne tienne, les Liégeois gardent le sourire. "On est là pour prendre du plaisir, explique Gilles Chainaux, le gardien du FC Tours, qui s’est cassé le doigt il y a une semaine lors de la rencontre face à Fraiture Sports. Mais je n’ai pas envie d’abandonner ce groupe. On s’est fait la promesse de terminer le championnat quoi qu’il arrive. Avant chaque rencontre, on se demande combien on va en prendre mais c’est n’est pas très important. Tout ce qu’on souhaite, c’est s’amuser et continuer à progresser."

Car le club, créé depuis seulement quelques mois, a donné sa chance a des néophytes. "Au sein de mon noyau, certains joueurs n’avaient jamais tapé dans un ballon. Au FC Tours, n’importe qui peut jouer, c’est notre philosophie", explique Éric Vrydaghs, entraîneur et président qui a dû composer avec de nombreux départs en cours de saison. Mon équipe a quasiment changé tout le temps. Celle qui était alignée ce dimanche était presque inédite mais les joueurs ont affiché une excellente mentalité et je remarque une progression."

Les moqueries? On s’en fiche

Les prestations des Liégeois ne sont évidemment pas passées inaperçues. Sur les réseaux sociaux, il n’est d’ailleurs pas rare de voir certains propos limites. "Les moqueries, on s’en fiche. Nous, on est là pour s’amuser sans se prendre la tête. Les gens qui rigolent de nous n’ont pas de respect et d’éducation, lance "Marco" présent depuis le début de campagne. On peut ramasser 30, 40 buts ou 50 buts, l’important est qu’on boive un verre après le match et qu’on se retrouve entre copains."

Courageux, jusqu’au bout

Dans une telle situation, plusieurs équipes auraient lâché les bras depuis longtemps. Pas les joueurs du FC Tours qui ont le mérite de se battre chaque week-end. Une mentalité à souligner d’autant que les Liégeois ne cessent d’être félicités par leurs adversaires. "Ça nous fait évidemment chaud au cœur, glisse Eric Vrydaghs. C’est clair que ce n’est pas marrant chaque week-end mais on essaye, avec nos petits moyens, de donner le maximum." Sans doute le plus important et l’essence même du sport.