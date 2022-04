Vottem: Ils l’enlèvent, le frappent et le séquestrent

Marco, 24 ans, encourt une peine de vingt mois de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir, avec un complice, enlevé, séquestré, tabassé et volé des stupéfiants et de l’argent à un jeune homme. Les faits ont été commis le 7 juin 2020, aux environs de 23 h 30, au domicile d’un jeune homme à Vottem. " Je me suis levé le matin et j’ai eu la haine", a indiqué Marco lors de son audition à la police. " Je voulais voler ce dealer, lui prendre son argent et son cannabis." Les deux suspects dont l’un n’a pas pu être identifié, se sont rendus au domicile de la victime. Ils lui ont porté un gros coup sur la tête et l’ont forcé à rentrer dans un véhicule. Ils l’ont conduit jusqu’au domicile de sa tante pour qu’il demande de l’argent à cette dernière.