Seraing avec Kilota et Bernier face au RWDM? "On discute avec les garçons"

Jean-Louis Garcia aborde ce match retour avec de l’enthousiasme et de la détermination, d’autant que Seraing reste sur une courte victoire au match aller. "On a du respect pour notre adversaire, mais on a toutes les raisons d’être sereins et confiants. On a été meilleur qu’eux à l’aller. Mon seul regret est de ne pas avoir creusé un écart plus important", a-t-il indiqué en conférence de presse, ce jeudi.