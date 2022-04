Liège: Il a porté 22 coups de couteau à son épouse

L’homme a rencontré son épouse alors qu’il était âgé de 19 ans. Ils ont vécu de longues années ensemble, mais depuis quelques temps, la santé du couple a décliné. Etienne, dépressif depuis des années et diminué physiquement, a fini par avoir des idées suicidaires. Il a décidé de se suicider et d’emporter son épouse avec lui! Le jour des faits, Etienne s’est rendu dans la cuisine puis est revenu vers elle, armé d’un couteau. Il lui a porté vingt-deux coups de couteau dans le dos avant de s’éventrer… " Je voulais attenter à ma vie d’abord", a indiqué le prévenu lors de la première audience devant le tribunal. " Je ne sais plus très bien comment cela s’est passé. Je ne sais pas pourquoi j’ai commis cela. Je regrette, fort."

Depuis l’épouse d’Etienne lui aurait pardonné les faits. "Elle a un peu Alzheimer et tout cela. De mon côté, j’ai été opéré de la vessie. Je ne savais plus faire mes besoins normalement, tout cela s’est mélangé. Ce n’est pas une excuse. Le fait de le raconter, cela pourrait ressembler à une excuse, mais ça n’en n’est pas une. J’ai compris que ce n’était pas une raison pour faire ce que j’ai fait. Surtout que je n’avais rien à reprocher à ma femme."

En réalité, cela fait des années que l’état mental d’Etienne semblait péricliter. En août 2019, l’homme a fait l’objet d’une demande d’analyse pour savoir si il ne souffrait pas déjà d’un trouble mental. "J’étais en dépression." Une expert mentale a été réalisée après les faits. Ce dernier a estimé qu’au moment des faits, il souffrait de dépression majeure qui aurait pu abolir en partie sa volonté. " Ecoutez, moi je n’ai rien à dire", a-t-il poursuivi dans une sorte de sanglot. " De toute façon, c’est foutu. Je le sais. C’est surtout foutu pour mon épouse." Le tribunal a estimé qu’Etienne se trouvait dans un état qui a aboli sa responsabilité et qu’il se trouve toujours dans cet état qui pourrait le rendre dangereux pour lui-même ou autrui.