Le grand retour de la Fête du travail à Liège

"Après 2 ans en virtuel, le Mouvement Réformateur se réjouit de fêter le travail le 1 er mai prochain en présentiel", a ainsi annoncé le MR, "cette année, l’accent sera mis sur l’objectif de 80% de taux d’emploi à atteindre pour redynamiser notre pays et nos régions. Le congrès et les festivités auront lieu à Herstal, sur le site des anciens A.C.E.C, symbole du glorieux passé industriel de la Wallonie".

Une fête du travail en "terres rouges" donc, celles de Frédéric Daerden. Tout un symbole dont se targue déjà le président libéral. "Je voulais en effet une zone extrêmement rouge du bassin post-industriel wallon, avec tout ce que le PS fait de mieux. Il fallait un symbole absolu, on y est", expliquait il y a peu Georges-Louis Bouchez. "On est, à Herstal, sur un taux d’emploi de 53%. Un adulte sur deux travaille, je ne sais pas si on se rend compte. Nous avons peu d’élus, mais nous voulons justement envoyer un signal fort. A savoir que nous sommes là, que nous sommes une droite populaire assumée qui s’adresse aux ouvriers, aux gens abandonnés et qui propose autre chose".

De leur côté, les sympathisants du PTB devront se passer cette année de Raoul Hedebouw, devenu président et qui sera donc à Bruxelles. Le rendez-vous est donné, à Liège, place Saint-Paul, en collaboration avec le Parti Communiste. Nadia Moscufo (députée fédérale PTB), Joël Thône (président de la FGTB Liège-Huy-Waremme), et Marc Denonville (fédération liégeoise du PCB), prendront la parole.

Au PS, le rendez-vous est donné au parc d’Avroy à 10h. Après Anaïs Geudens et Walter Militello pour les jeunes socialistes, Joël Thone et Pierre Annet prendront la parole. Valérie Constant interviendra en tant que représentante de la société civile… avant les ministres wallons (liégeois) Christie Morreale et Frédéric Daerden s’adresseront à la foule militante.