Liege Airport: un permis pour doubler les mouvements!

Pour rappel et comme on peut le lire dans le résumé non-technique de l’étude, les demandes de permis portent sur cinq points: le renouvellement du permis d’environnement; une demande pour le comblement partiel de la sablière Fontaine, impliquant un remblayage de 629000 m³ et une modification du relief du sol; une demande pour l’allongement de la piste de contingence de l’aéroport, impliquant un remblayage de 156300 m³ à l’ouest et 342100 m³ à l’est de celle-ci, une modification sensible du relief du sol; une demande pour la construction et l’exploitation d’un nouvel immeuble de bureaux (B40) implanté à droite du parking P1 de l’aéroport; et enfin la régularisation urbanistique du parc à conteneurs actuel de l’aéroport.

Plus précisément, si l’on se concentre sur la prolongation des activités aéroportuaires de Liege Airport, on observe que, d’ici 2043 (date d’échéance du permis d’environnement souhaité s’il est renouvelé pour 20 ans), les activités de Liege Airport doivent évoluer, "principalement en nombre de vols, types d’avions, en avitaillement de carburant et en opérations logistiques autour de l’aéroport".

Ainsi, Liege Airport estime le nombre de mouvements d’avions-cargos, à l’horizon 2043, à environ 69260 mouvements, soit une augmentation d’environ 100% par rapport au nombre de mouvements d’avions-cargos en 2020. On n’évoque par contre une stabilisation du nombre de passagers annuellement transportés à 160000.

Et une réserve foncière

Précisons encore que, conformément au partenariat établi entre la Sowaer et Liege Aiport (les deux demandeurs), l’objectif à l’horizon 2043 est, aussi, de développer conjointement la réserve foncière stratégique s’étendant sur près de 350ha aux abords de l’aéroport de Liège. Les terrains à vocation économique sont destinés à accueillir les activités de 2e et de 3e lignes conformément aux prescriptions du plan de secteur…