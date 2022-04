Le parc Clajot constitue un vaste site arboré de 3,5 hectares, dans le haut du quartier Sainte-Marguerite, à l’intersection des quartiers Molinvaux et Sainte-Walburge.

Outre le parc, le site comprend une plaine de jeux, un espace dédié au sport devant le hall omnisports situé à proximité de la rue des Œillets, un terrain multisport, et une zone collective à aménager au sud du site.

Dynamique participative

Préalablement à l’adoption du projet de remise en état du parc, Roland Léonard a souhaité mettre en place un processus participatif au cours duquel tous les riverains et usagers intéressés étaient réunis afin de partager leur ressenti et d’émettre leurs suggestions.

Deux réunions spécifiques ont été organisées en novembre et décembre dernier. Au cours de ces rencontres, les participants ont pu mettre en évidence les éléments positifs à conserver et à valoriser, ainsi que ceux qui nécessiteraient une intervention. Le projet a alors été présenté et a remporté l’adhésion des riverains.

La première phase des travaux de rénovation du parc concerne sa partie centrale située au nord de la rue des Œillets. Il s’agit notamment de la création d’une place devant la salle de sport, sur laquelle seront implantés des massifs de végétation.

Le dossier comprend aussi la restauration du kiosque, la création d’une aire de jeux pour les petits et l’aménagement d’un terrain destiné à la pétanque. Une aire de pique-nique sera également créée.

Tous les cheminements de la zone seront réaménagés afin d’en garantir un confort et une accessibilité idéaux. La végétation bénéficiera aussi d’un entretien en profondeur et d’améliorations visant à accroître la biodiversité.

Le budget relatif à cette première phase de travaux représente un montant de 837000€, subsidié à 90% par la Région wallonne. Le marché de travaux sera attribué cette année et le chantier est programmé pour 2023.

Le marché de travaux relatif à la seconde phase de la rénovation du parc Clajot sera lancé l’année prochaine et bénéficiera également d’une intervention régionale. La demande de subsides est, en tout cas, en cours.

Le hall omnisports aussi

Situé dans la rue des Œillets, le hall omnisports est principalement dédié aux arts martiaux, à la boxe, à la danse, au badminton et au sport scolaire. Le projet consiste à procéder à une rénovation énergétique du bâtiment. Il s’agira ainsi de l’isolation des façades et de la toiture sur laquelle seront posés des panneaux solaires photovoltaïques, avec pour objectifs prioritaires la réduction des émissions et les économies d’énergie.

Cette intervention d’importance représente un budget de 314000 € avec un subside régional de l’ordre de 80% dans le cadre de la politique intégrée de la ville. La rénovation du bâtiment devrait démarrer en 2023.