Un ancien policier de la brigade des mœurs écope de 10 ans de prison pour une vingtaine de viols au GHB

Alan D, 44 ans, ancien enquêteur mœurs et expert-psychologue a écopé de dix ans de prison et d’une mise à disposition du Tribunal d’Application des Peines de dix ans pour avoir commis une multitude de viols et d’attentats à la pudeur alors que les victimes étaient sous l’emprise de la drogue du viol, le GHB. Il a également été condamné pour avoir détenu du cannabis, mais l’acquittement pour avoir détenu des images pédopornographiques.