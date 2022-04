15 km de Liège le 1er mai: la colère du mayeur!

C’est un événement qui, en quelques années, est devenu incontournable pour de très nombreux sportifs de Liège et d’ailleurs: ce dimanche aura lieu la course des 15kilomètres de Liège, qui propose plusieurs parcours prisés… Au total en effet, plus de 7000 coureurs se sont inscrits, ce qui en fait l’événement sportif du genre le plus populaire en Wallonie, celui-ci rencontrant une demande et, surtout, proposant une course mettant en exergue la Cité ardente…