Christian Prudhomme nommé citoyen d’honneur de la ville de Liège

La distinction de citoyen d’honneur qui lui a été remise est décernée aux personnes qui, de part leurs activités, leurs projets et leurs réalisations, font rayonner la ville de Liège. "Évidemment, ASO et ses équipes font rayonner la ville de Liège avec Liège-Bastogne-Liège et avec le Tour de France. Nous avons à la fois des activités économiques, une grande activité sportive populaire gratuite, mais nous avons surtout des images magnifiques de la ville, qui est montrée sous son plus bel angle. C’est donc une des plus belles publicités que l’on puisse avoir," a souligné Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège.

Quant à un éventuel retour du Tour en Cité ardente, son organisateur précise qu’il faudra encore un peu attendre. "C’est une ville incontournable. Une province et une ville étrangère qui ont deux fois le grand départ du Tour de France, ça ne se trouve pas sous les sabots d’un cheval. J’entends bien les appels du pied; Liège et sa province ne sont pas au fond de la pile. Il faut de la patience avec nous, mais on a tendance à ne pas oublier trop longtemps nos amis," a conclu le directeur du Tour de France.

Le prochain événement cycliste organisé par ASO est déjà prévu demain/dimanche avec la Doyenne des Classiques, Liège-Bastogne-Liège.