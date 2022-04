Seraing: la passerelle qui menace de s’effondrer en cours de démontage

Cette passerelle technique relie les deux rives de la Meuse, du quai du Bac à Tilleur (rive gauche) à l'avenue Greiner à Ougrée (rive droite). Le 12 avril dernier, elle a été affaiblie de manière irréversible après avoir été percutée par une barge. Peu utilisée à ce jour en raison de l’arrêt des activités sidérurgiques, elle supporte par contre des canalisations de gaz. L’alimentation a d’emblée été coupée dès la survenue de l’incident.

Vu le risque d’effondrement de la passerelle constaté par un expert, la circulation fluviale et sur les voiries régionales de part et d’autre de la Meuse a été stoppée. Ce qui a d'inévitables répercussions sur d'autres axes sachant que ces voiries régionales sont fréquentées chaque jour par quelque 19000 véhicules du côté d'Ougrée et 40000 véhicules du côté de Tilleur...

Philippe Henry, ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, était présent sur place pour assister au lancement des opérations. Il a salué la collaboration entre les pouvoirs publics, le SPW et des entreprises privées ayant permis de dégager une solution en à peine dix jours. "Il était impensable de stopper le trafic fluvial durant plusieurs semaines sachant qu’il s’agit de l’axe principal du réseau fluvial wallon. On y dénombre une cinquantaine de bateaux par jour", a-t-il indiqué, soulignant ainsi l'urgence au regard de la situation actuelle d'entreprises qui attendent d'être alimentées. Une trentaine de bateaux sont d'ailleurs bloqués en amont, au niveau de l'écluse d'Ivoz-Ramet (Flémalle), en attendant de pouvoir reprendre leur itinéraire.

Ce sont ainsi quatre grues, dont deux arrivées sur ponton de Rotterdam, qui ont été mises en place ce vendredi matin afin de sécuriser cette passerelle de plus de 170 m de long et pesant plus de 400 tonnes pour ensuite procéder au démontage. Une fois sécurisée, la passerelle sera découpée au chalumeau en trois parties, qui seront ensuite découpées en plus petits morceaux pour enfin être évacués.

Si les opérations se déroulent comme prévu, la réouverture du trafic fluvial et sur les voiries régionales est annoncée pour dimanche en début de journée.