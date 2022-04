N’oubliez pas les paroles: record d’audience pour le Belge Kristofer

Il faut dire que la gentillesse, la spontanéité, et le sens de l’humour du candidat ont conquis les téléspectateurs. D’autant plus que le Belge, originaire de Saint-Nicolas, est récemment entré dans l’histoire du jeu en intégrant le classement des 10 meilleurs gagnants , après avoir surpassé Violaine, ancienne numéro 1 du programme.

Mercredi, Kristofer faisait un pas de plus vers la 9e, voire la 8eplace du classement. Avec 268.000€ en 32 participations, il n’est plus qu’à 2.000€ d’égaler Manon (9e) et à 6.000€ de Maureen (8e). "C’est que des chiffres, je ne me rends pas compte. Je pense que c’est l’aboutissement des heures que j’ai passé sur cette chanson. C’est énorme", a-t-il confié avec émotion lors de sa 32evictoire.

Le Belge de 24 ans pourrait donc surpasser Maureen et se hisser dans le top 8 dès ce jeudi.