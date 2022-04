L’incroyable destin de Claude: Tétraplégique menacé d’expulsion, il devient directeur de centre médical

Terrible accident

Le 3 août 2014, Claude montait dans cette voiture qu’il ne conduisait pas. Au retour d’une fête qu’il avait organisée pour son oncle, ce fut l’accident. "Les autres passagers s’en sont bien sortis mais pas moi. J’ai eu un choc au niveau des cervicales. Depuis, je suis tétraplégique", nous confiait-il en 2018. Après avoir subi plusieurs opérations dans différents pays, il était arrivé en Belgique, près de son frère Arsène. Mais alors que son état de santé s’aggravait, Claude se voyait par deux fois refuser un permis de séjour… le retour au Congo semblait inéluctable et, il nous le confiait, il sentait venir la mort. Un seul choix se présentait à lui: l’euthanasie.

Évoquant une vie "sans issue", "de souffrance", Claude refusait de vivre dans cette impasse: "J’ai décidé il y a trois mois de demander l’euthanasie. Je souffre, je ne vais pas bien, j’ai aujourd’hui cette envie de mourir. C’est ma décision. J’en ai discuté avec mon médecin, il a donc entamé les démarches… Mais si je dois mourir, je veux que ce soit avec un statut, pas expulsé comme un malfrat", nous confiait-il encore. Mise en lumière, sa situation avait fini par être prise au sérieux; "le Palais royal nous avait même écrit", se souvient désormais Claude… Il obtint ce précieux permis, lui permettant de poursuivre ses soins. Moralement, l’espoir renaissait. Et aujourd’hui, Claude revit…

Expertise, vécu…

"Notre objectif avec ce centre médical est de créer un véritable réseau", expliquent Giuseppe Pullara et Arsène Lames, "réunissant la médecine de première ligne avec des généralistes, des infirmières, et la médecine de deuxième ligne, avec une spécialisation, des parcours de soins"… Un lien souvent difficile à tisser, plus encore lors de la crise sanitaire. Le premier centre du genre a ouvert ce jeudi à Jemeppe.

Avant que sa vie bascule, Claude officiait donc en tant que professeur de sociologie à Kinshasa. Ainsi, "dans le cadre d’une étude épidémiologique basée sur la récolte de données sociales et médicales, le professeur Lames pourra analyser ces données et concevoir un tableau de bord qui nous permettra de voir l’état de santé de notre commune et, par extension, de notre région. Et d’agir en conséquence", se réjouit Giuseppe Pullara. "Sa vision de patient, son vécu et ses compétences de sociologue sont particulièrement pertinents", poursuit Arsène.

«Un vrai travail»

Pour Claude, cet avenir semblait tout simplement inespéré… Assis à son nouveau poste de travail à Jemeppe, nous l’avons rencontré. Toujours marqué par son accident, il mesure néanmoins le chemin parcouru, satisfait et à nouveau combatif. "Lorsqu’ils m’ont proposé ce travail, je croyais que c’était une blague, nous avoue-t-il. Je doutais énormément… mais tout est fait pour que ce soit en adéquation avec mes soins. Ce n’est pas un poste d’apparat, c’est un vrai job… c’était inespéré."

Au sein de ce nouveau centre, Claude pourra à nouveau exploiter ses compétences, analysant les déterminants sociaux de la santé… un secteur qui a démontré toute son utilité durant la crise sanitaire.

À défaut de vaincre son handicap, Claude montre aujourd’hui qu’il a pu surmonter sa détresse, son désespoir; une magnifique revanche sur la vie.