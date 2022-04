L’information était évoquée il y a quelques mois, c’est maintenant chose faite. Les ruches ont été installées ce jeudi matin sur le toit de la Cité administrative de la place Kuborn.

Pour rappel, lors d’un précédent conseil communal, la Ville de Seraing – à l’initiative de l’Echevine du Bien-Être Animal, Julie Geldof - a signé un partenariat avec la société Made In Abeilles Bee to be pour la sauvegarde et le bien-être des abeilles. Fortement active dans cette cause par le biais notamment de son adhésion au Plan Maya depuis 2011, elle était bien décidée à poursuivre ses efforts en la matière en continuant à développer de nombreux projets en la faveur de ce petit insecte essentiel.

Un partenariat qui permet aujourd’hui l’installation de ruches de plusieurs milliers d’abeilles – à caractère doux. Dorénavant mise en place en plein cœur de Seraing, ces ruches seront entretenues par une personne ressource de la société, à raison d’une fois par semaine de mars à septembre. Ladite personne fera de même pendant la période "hivernale", soit d’octobre à février, une fois par mois.

Chaque année, le miel récolté sera empoté et étiqueté; ces 200 pots de 125g chacun seront alors distribués par la Ville de Seraing auprès de la population.