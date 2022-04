Voici la méthode du médecin aux faux CST pour escroquer un délégué médical: il lui promettait un taux d’intérêt de 1.500 euros (vidéo)

Il m’avait dit avoir perdu sa carte de banque, et il devait investir rapidement dans du matériel informatique.Il m’avait demandé de lui prêter certaines sommes et lui s’engageait à me donner un bénéfice de l’ordre de 1.500 euros.

À l’audience, Mario Vandegaer a ainsi expliquéavoir prêté la somme de 2.900 euros au médecin urgentiste en juin 2018. "C’était un acte contractuel", a-t-il expliqué."À l’époque, il était soi-disant en difficultés financières provisoires. Il m’avait dit avoir perdu sa carte de banque, et il devait investir rapidement dans du matériel informatique.Il m’avait simplement demandé de lui prêter certaines sommes et lui s’engageait à me donner un bénéfice de l’ordre de 1.500 euros.Il m’avait promis de me rembourser quatre jours plus tard, mais je n’ai jamais rien reçu.C’est une escroquerie."

S’il existait un système de cotation d’escroquerie, le docteur Diagne aurait cinq étoiles.

Le délégué commercial réclame donc aujourd’hui la somme qu’il a prêtée, ainsi que le bénéfice qu’il aurait dû percevoir, soit un montant de 4.400 euros. "Il m’a mis en confiance, d’autant que je le connaissais depuis des années. Je le voyais tous les jours.Aujourd’hui, je veux mon dû." Sauf que le président du tribunal correctionnel n’est, dit-il, pas convaincu que ce soit en lien avec l’infraction. Il examinera donc les différentes pièces reprises au dossier avant de se prononcer.

Du docteur Diagne, je n’attends plus rien, même pas des excuses.

"Du docteur Diagne, je n’attends plus rien, même pas des excuses", nous dit Mario Vandegaer, à la sortie de la salle d’audience. S’il existait un système de cotation d’escroquerie, il aurait cinq étoiles."

Les deux autres plaignants évoquent des sommes remises au prévenu pour acheter des IPhones à moitié prix, que son frère en Irlande (qui n’existe pas) allait soi-disant lui envoyer… Ils n’ont rien reçu non plus.