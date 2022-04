Immobilier: piège de cristal au Val

Un débat a eu lieu en commission Pouvoirs locaux du Parlement wallon.

Promesses

Depuis 2008, pas moins de 40 millions€ de fonds publics ont été mobilisés pour reconvertir le site du Val Saint-Lambert, dans le cadre de ce projet immobilier géant. Quelque 22000m2 de bureaux, 50000m2 pour un complexe commercial (un "shopping village"), un centre aquatique, une centaine de logements dans la forêt derrière le mur d’enceinte de l’ancien site et des structures d’accrobranches… Une piste de ski indoor avait même été envisagée un temps.

On allait créer de l’emploi, rendre de l’éclat au site, attirer touristes et consommateurs, dynamiser une commune qui en a bien besoin.

Les pouvoirs publics (la Ville, la Province, Noshaq, etc.) y ont cru au point d’investir avec enthousiasme dans la société de promotion immobilière Immoval, dirigée par la cheville ouvrière du projet, Pierre Grivegnée.Dont la démission, annoncée lors du conseil communal du 21mars dernier, a surpris tout le monde.

«Inextricable»

Aujourd’hui, le château et l’ancienne abbaye ont bien été réhabilités.La Spaque a dépollué certains terrains. Mais au-delà de ça, plus rien ne bouge depuis longtemps.

" Où est passé cet argent? lance la députée Alice Bernard pour le PTB. C’est inextricable.Plus personne ne s’y retrouve ". Pas même le collège, pourtant actionnaire d’Immoval. Le conseil communal du 2 avril a adopté à l’unanimité une lettre d’intention " pour faire la lumière et développer un projet à taille humaine, dans le respect du citoyen et de la nature ".

La transparence est en effet réclamée de toutes parts.

Réorienter?

Qu’en dit la tutelle wallonne? Va-t-elle prendre attitude, alors que le collège sérésien a reçu en décembre le feu vert de la Région pour accéder au droit de tirage du programme intégré de la Ville à hauteur de 3 millions €?Il s’agit d’acheter sur le site des terrains qui appartiennent à la société de logement public la Maison Sérésienne.

" C’est sans doute le moment de réorienter le dossier , avance la députée Écolo Veronica Cremasco. Est-ce encore un bon plan d’investir dans du logement sur ce site, en zone non urbanisée, alors que ce serait plus utile au centre de Seraing, vu le nombre de logements vides? Et puis il y a le “stop béton”, les inondations… La donne a changé. " Elle suggère par ailleurs au ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon d’envoyer sur place un manager de crise.

Benoît Dispa (Les Engagés) propose de son côté de demander à la Cour des Comptes de faire un rapport détaillé sur le dossier.

«Affaire»

Sur les 3millions wallons du programme intégré de la Ville, Christophe Collignon annonce qu’il va solliciter les autorités communales pour demander " des précisions ". Le ministre en charge des Pouvoirs locaux annonce aussi que, à la suite du refus du collège sérésien de répondre à certaines questions de l’opposition, il a chargé ses services de vérifier que le droit à l’information des élus locaux était bien respecté." Les échanges sont toujours en cours ." Pour le reste, signale-t-il, la tutelle wallonne a ses limites." Il y a la sacro-sainte autonomie communale.Mon contrôle se fait a posteriori avant tout et il se fonde sur des actes. Or, rien n’a été soumis à ma tutelle. " Et l’information judiciaire en cours " m’impose de ne pas commenter une instruction qui se fera à charge et à décharge" .

Frustrant pour les députés." Vous ne rassurez personne face à cette affaire.Parce qu’on est bien face à une “affaire” ", grogne Benoît Dispa.

Pour rappel, le Parquet chercherait notamment à savoir si la valeur des terrains vendus par la Ville à Immoval n’a pas été sous-évaluée.