Bonne nouvelle en région liégeoise: la passerelle qui menace de s’effondrer démontée fin de semaine, réouverture de la circulation dimanche

"Du matériel doit être acheminé sur place", explique la bourgmestre de Saint-Nicolas, Valérie Maes.Des pontons avec des grues ont quitté les Pays-Bays pour rejoindre les lieux de l’incident, afin de procéder au démontage de la passerelle.

"Selon les dernières informations, la passerelle serait en phase de démontage vendredi ou samedi avec une réouverture de la circulation routière et fluviale ce dimanche", précise Valérie Maes.

La sécurité de passage sous la passerelle n’étant plus assurée, les autorités communales de Seraing et Saint-Nicolas ont donc ordonné la fermeture des deux quais: en rive gauche sur la N617 reliant Liège à Huy et en rive droite, la N90 reliant Mons à Liège. L’interdiction de navigation a également été décrétée. La passerelle, qui s’étend depuis l’entreprise Liberty Steel et qui passe au-dessus de la voie publique et de la Meuse, permet l’acheminement du gaz d’une rive à l’autre. "Trois sociétés sont touchées par la coupure de gaz actuellement", précise la bourgmestre de Saint-Nicolas.

Voici les déviations à emprunter

Sur la rive droite, en direction de Seraing, la circulation est déviée par la rue Ferdinand Nicolay et la rue de l’Acier. En direction d’Ougrée, la circulation est déviée par la rue Jean Potier et Seraing bas. Sur la rive gauche, en direction de Tilleur, la circulation est déviée par la rue de la Barge et la rue Ernest Solvay. En direction de Sclessin, la circulation est déviée par la rue de la Digue et la rue des Martyrs.

Selon Liège-Métropole, "l’impact de cet accident est grave pour la région liégeoise" et ce, en termes de mobilité, mais aussi au niveau économique et fluvial. Tout le trafic fluvial du bassin wallon entre Liège et Namur est impacté.