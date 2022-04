Une voiture percutée par un train à Liège: le conducteur de l’auto a pu sortir à temps (photo)

Il était 14 h 16 lorsque les pompiers de la zone de Liège ont été appelés à intervenir sur les lieux. Un train provenant de Maastricht et roulant vers Liège a heurté une voiture qui, pour une raison encore inconnue, était immobilisée sur les rails. L’occupant du véhicule avait toutefois eu le temps d’en sortir et de s’en éloigner avant l’impact."Nos équipes sont sur place et le trafic restera suspendu le temps qu’on évalue les dégâts et qu’on évacue l’épave", a précisé le porte-parole d’Infrabel, Frédéric Sacré.