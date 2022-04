Renseignements pris auprès des autorités, on apprend qu’un incendie est en cours depuis 13h30 environ dans un entrepôt situé sur la N663 (Boncelles-Tilff), à hauteur de Ougrée (Seraing, en province de Liège).

Le feu se serait déclaré sur le site des Ateliers Centraux.

La chaussée est fermée entre le carrefour avec N90A et le rond-point avec la N90D (rue des Six Bonniers), signale la police fédérale via le CIC Liège.

Les pompiers sont sur place et une déviation est mise en place.

Les agents de la protection civile de Crisnée ont été appelés en renfort pour éteindre le sinistre.

+ Bientôt plus d’informations sur cet incendie.