Seraing: Il lui a porté cinq coups de couteau à désosser!

Les personnes présentes lui ont demandé à plusieurs reprises de se calmer, mais sans succès. C’est le compagnon de la tenancière du café qui a fini par le mettre à la rue, non sans mal. En effet, il refusait de sortir. “J’ai importuné des gens et on a voulu me mettre dehors”, a déclaré le prévenu lors de la première audience consacrée à son affaire. “Je voulais terminer ma consommation. Je me suis retrouvé au sol”, a déclaré Emmanuel. “On m’a tiré par le collet. J’ai reçu des coups. Ce qui m’a mis la rage, ce sont les coups et la menace de m’en remettre encore par la suite. J’ai complètement pété les plombs, c’est vague. Je n’ai pas contrôlé ma colère.” En réalité, alors qu'il se trouvait dehors, il a continué à avoir un comportement agressif envers les gens qui se trouvaient sur place. Les tenanciers du café ont préféré appeler la police pour éviter tout débordement. Emmanuel en a profité pour rentrer chez lui et aller chercher un couteau à désosser. “Je l’ai pris dans le tiroir de la cuisine”, a indiqué le prévenu qui a pourtant déclaré avoir des souvenirs flous.

L’homme est revenu sur place et s’est dirigé vers le compagnon de la tenancière. Lors d’un corps à corps, il lui a enfoncé le couteau à cinq reprises dans le dos! La victime a été notamment touchée au poumon. Il s’en est fallu de peu pour que le coeur ne soit également perforé. Les jours de l’homme étaient en danger. Il a en plus subi de graves séquelles à la suite des faits. Le tribunal a accordé 2 500 euros provisionnels à la victime et a désigné un expert-médecin qui devra déterminer la hauteur des séquelles.