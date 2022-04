Liège: Le voleur tente de mordre un policier!

Le vigile a attendu que Skander cache patiemment six pantalons sur lui et passe les caisses pour intervenir. Le vigile a arrêté le suspect juste avant la sortie du magasin. Au départ, l’homme s’est montré coopérant, mais très rapidement, il a changé de comportement lorsque le vigile a demandé à ce qu'il le suive dans le bureau de la direction. Ainsi, le voleur présumé a commencé à porter des coups dans les murs. Il s'est ensuite saisi de sa chaîne de cou qu’il a utilisé pour tenter de frapper le vigile!

Ce dernier a été blessé aux bras. L'arrivée de la police n’a pas calmé Skander. En effet, l’homme a tenté de mordre un inspecteur de police! "J'étais vraiment sous l'influence de l’alcool, c’est vrai, j’ai commis le vol”, a expliqué Skander qui a comparu détenu devant le juge. “Le vigile m'a pris au cou et j'ai essayé de partir. Après les policiers m'ont frappé”, a-t-il poursuivi. Une phrase qui a fait bondir la juge. “Je ne peux pas vous laisser dire cela. Vous n’avez déposé aucune plainte et maintenant vous portez des accusations graves!” L’avocat de la défense a expliqué qu'il s’agissait d'un “vol alimentaire.” L’homme de loi n'a pas expliqué pour quelle raison son client avait préféré voler six pantalons, plutôt indigestes, plutôt que de la nourriture… L’avocat a plaidé un sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive. Le tribunal rendra sa décision dans quinze jours.