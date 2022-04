10-0! Un festival de buts au meilleur moment pour le RFC Liège face à La Louvière Centre

Après onze minutes, Chris Luhaka taclait fautivement Michaël Lallemand en tant que dernier homme et initiait la soirée cauchemardesque des Loups. La suite a ressemblé à une simple rencontre de gala, chaque frappe cadrée se transformant en but tant les deux gardiens louviérois ont brillé par leur maladresse, pour ne pas dire davantage. Loïc Vanpevenage s’est même permis le luxe de repousser un centre totalement anodin de Jonathan D’Ostillo dans ses propres filets, alors qu’il n’était pas mis sous pression par un attaquant.

Michaël Lallemand (son premier triplé depuis près de dix ans) et Jérémy Perbet ont profité de la soirée pour soigner leurs statistiques et retrouver la confiance après un déplacement frustrant aux Francs Borains.

Un vrai luxe au moment d’entamer un sprint final haletant, qui s’annonce surtout bien plus ardu que la démonstration de ce mercredi soir. Gaëtan Englebert en est parfaitement conscient, comme le prouvent ses changements précoces pour préserver au maximum ses joueurs pour la réception de Mandel.

"J’ai toujours dit que tout le monde méritait sa place, c’était donc une belle occasion pour faire un peu tourner", disait le coach.

Après avoir signé leur plus large succès de la saison, les Liégeois devront battre un nouveau record: enchaîner trois victoires consécutives en championnat en s’imposant contre Mandel et à Tirlemont. Actuellement troisième (à égalité de points avec le Patro Eisden et Knokke), Liège a tout en main pour concrétiser son objectif. Cela passera par le même réalisme contre le Patro et l’Olympic.

La fiche technique

Liège: Debaty, Nyssen (52e Van Den Ackerveken), Lambot, Bustin, D’Ostillo, Rodes (52e Prudhomme), Mouhi (58e Cavelier), Mouchamps (52e Köse), Bruggeman (58e Besson), Lallemand, Perbet.

La Louvière : Fuakuingui (46e Vanpevenage), Fonkeu, Luhaka, Salem-Ngabou, Diakhate, Mukala, Kasri (69e Prokhorov), Bentayeb (69e Enegued), Sakhi, Aydouni (56e Dosso), Ba (69e Youssuf).

Arbitre : M. Louai.

Avertissements : Salem, Nyssen,

Exclusion : 11e Luhaka (directe).

Les buts : 15e Lallemand (1-0), 33e Bruggeman (2-0), 36e Bustin (3-0), 44e Lallemand (4-0), 45e+1 Mouhli (5-0), 47e Perbet (6-0), 54e Vanpevenage c.s.c. (7-0), 59e Lallemand (8-0), 63e Perbet (9-0), 77e Perbet (10-0).

+ Résultats complets et classement