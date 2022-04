Liège: Il pensait que forcer sa petite amie n’était pas grave

Lors de plusieurs scènes qui se sont parfois déroulées en présence de la maman de la jeune fille, mais aussi du papa de Benjamin, il l’a frappée. Il a notamment saisi sa petite amie au cou et lui a porté des coups de coude et de pied. Lors de la soirée du 13 janvier 2018, le couple s’est rendu à une soirée organisée par le père de Benjamin. À un moment donné, la jeune fille a dit qu’elle allait se coucher parce qu’elle était fatiguée. Benjamin l’a suivie. Il a voulu entretenir une relation sexuelle avec sa petite amie. Cette dernière était fatiguée et n’en n’avait pas envie.

Benjamin a eu l’impression que de forcer la main à sa petite amie n’était pas grave. Selon la jeune femme, il l’a attrapée par les bras et l’a serrée avant de lui imposer une relation sexuelle. Lors de son audition à la police et au juge d’instruction, Benjamin avait admis avoir usé de sa force physique pour la soumettre. Mais devant le tribunal, il a tenté d’édulcorer les faits.“ Je n’ai pas senti de résistance de sa part”, a-t-il indiqué devant la juge. “J’ai insisté, mais je ne l’ai pas forcée physiquement. Je sais que pour les faits de violence, j’ai dépassé les limites.” Après cette scène, la jeune fille a giflé Benjamin et celui-ci lui a porté un coup de coude au nez. La victime a saigné du nez. Cette relation toxique a duré environ deux ans. Il y a eu au moins une autre scène de coups en février 2019. Le tribunal a estimé les faits établis.