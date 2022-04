Le dossier de licence a été déposé et défendu par le Standard: feu vert attendu pour le 13 avril

Tous les documents relatifs à la mise en continuité du club rouche et la preuve de l’augmentation de capital de 15 millions d’euros avaient été envoyés la veille à Nils Van Brantegem, le manager des licences, et ce dernier en a accusé bonne réception. Le feu vert définitif pour l’octroi de la licence au club liégeois est attendu, sereinement, pour le 13 avril au plus tard. Et une fois le closing (la clôture de la vente du club) effectué, le 15 avril, l’officialisation du rachat du club pourra être effectuée.