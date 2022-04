Expo aux Guillemins: ce Japon qui fascine tant

Depuis plusieurs jours, on peut apercevoir deux sympathiques Pokémons (Pikachu et Salamèche) trônant dans une vitrine au fond du hall de la gare des Guillemins, nous invitant à aller découvrir la nouvelle exposition qui a pris place au sein de l’espace muséal de la gare liégeoise… S’ils sont mignons à croquer, que les choses soient claires, l’exposition I love Japan n’est pas axée sur ces créatures plus belles ou étranges les unes que les autres qui suscitent tant d’intérêt dans les cours de récréation… Vous n’en verrez pas d’ailleurs…, si ce n’est un Pikachu en image dans un décor évoquant les repas de fêtes au Japon. Ce n’est clairement pas l’objectif, de toute façon…