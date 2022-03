Liège: Des Turques et des Kurdes se battent lors d’une manifestation

Ce deuxième groupe était composé d’environ 50 personnes. La tension est rapidement montée entre ces deux groupes. Les forces de l'ordre ont notamment mis en place un dispositif destiné à empêcher tout contact physique entre les groupes. Vers 18 heures, après des échanges d'invectives et de gestes agressifs, des groupes de manifestants pro-kurdes ont tenté à plusieurs reprises de contourner et de forcer le cordon policier.

Dès 18h19, plusieurs bagarres ont éclaté. Les faits ont été filmés. X, âgé de de 17 ans au moment des faits, présent aux côtés des membres de la communauté turque, a été victime de coups à deux reprises lors des évènements. Après avoir été physiquement agressé par un individu, il a été roué de coups par un groupe de 5 à 6 individus, issus des manifestants pro-kurdes. Au cours de cette scène, il a été blessé au thorax, avec un couteau. Il a été hospitalisé d'urgence, ses jours étant considérés comme étant en danger. Il présentait un hématome du sommet du crâne, un hématome au niveau de la paupière gauche et une plaie qui a effleuré la rate et le poumon gauche. Il a été hospitalisé 6 jours et a subi une incapacité de travail personnelle de plus de quatre mois. “Dans le contexte de la manifestation à laquelle ils participaient, les prévenus ont légitimement pu percevoir la présence de contre-manifestants venus affirmer leur soutien au régime turc, comme provocatrice, au sens commun du terme”, indique le tribunal. “Il ressort par ailleurs du dossier de la procédure que des échanges, verbaux et gestuels, injurieux et agressifs ont eu lieu entre les deux camps. Il peut se concevoir, dans le contexte concret de la cause, que certains prévenus aient vu rouge, comme ils l'ont déclaré, portés en outre par un effet de groupe.”

Le tribunal n’a toutefois pas retenu la provocation. “Les faits examinés ici ont pris place dans le contexte particulièrement regrettable - d'une confrontation violente entre membres, représentants et sympathisants, de deux communautés. Plusieurs prévenus ont déclaré lors de leur audition par les services de police avoir eu à l'esprit lors des faits la répression violente menée par les autorités turques à l'encontre de la communauté kurde et avoir nourri un sentiment de colère à l'encontre des contre-manifestants turcs présents sur place, dont la présence était vécue comme une provocation. Il ressort à suffisance des éléments soumis au tribunal et, spécialement, des déclarations de divers prévenus que, dans cette situation, monsieur Mustafa a notamment (et peut-être même uniquement) été pris pour cible par les prévenus en raison de sa nationalité turque ou tout le moins du soutien au régime turc que sa présence illustrait aux yeux des prévenus.” Le magistrat a donc retenu que la circonstance liée au mobile dit de “haine.”