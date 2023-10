Gros succès pour les balades "Petit patrimoine" à Wasseiges

Ce fut une première et une belle réussite. Dimanche matin, ils étaient plus de 60 à avoir répondu à l’invitation du GAL (Groupement d’action locale) et de la Fondation rurale de Wallonie. Pour faire quoi ? Pour y découvrir ce petit patrimoine qui fait la fierté de bon nombre de villages. Wasseiges compte en effet suffisamment de témoignages du passé pour qu’on s’y intéresse. D’où cette idée d’une balade guidée, résultat heureux de bon nombre de bénévoles du village, "et surtout parfait exemple de collaboration initiée grâce à la dynamique du Programme communal de développement rural (PCDR)", comme le rappelle l’échevine du Patrimoine, Nadine Leheureux.