Wasseiges: le lendemain de son décès, on lui réclame… 0,02€

"Mon père est décédé d’un arrêt cardiaque lundi dernier au matin, explique son fils Julien Libioulle. J’étais le premier chez lui, avant les secours. J’ai tenté le massage cardiaque parce que j’ai suivi des cours de secourisme." Mais rien n’y a fait. La famille de Jean-Louis Libioulle a toujours vécu à Wasseiges. "Mon papa était quelqu’un d’assez connu", explique le fils. Le lendemain du décès, mardi donc, la compagne de Julien a découvert un courrier envoyé par l’administration communale. Le paternel avait bien payé sa facture immondices. Mais apparemment, il avait fait une erreur et la Commune la lui réclamait. Une erreur de deux cents… "Mon papa n’était pas très “nouvelles technologies”, explique Julien. Il allait payer ses factures à la banque et notait dessus que le versement était fait." Là, il s’est probablement trompé de 0,02€. Lorsque le fils a découvert le courrier envoyé par la Commune, il a été choqué. Non pas qu’on lui réclame l’argent mais que ce courrier arrive le lendemain du décès de son père. Et il s’en est ému sur les réseaux sociaux…

Oui, le courrier est "mal" tombé, juste le lendemain du décès du Wasseigeois. Mais comme l’explique le bourgmestre Thomas Courtois qui a, par ailleurs, pris contact avec Julien Libioulle, un tel envoi se fait automatiquement. "Je suis vraiment navré de la situation. C’est l’informatique… Tout se fait automatiquement." Le courrier n’est même pas passé par les mains du directeur financier. Oui, le timbre pour l’envoi du courrier a coûté plus cher que la somme qui était réclamée. Ce n’est cependant pas la seule réclamation opérée. "Cela arrive très souvent. Peu de gens paient à la première facture…" Mais "c’est malheureux, cela n’aurait pas dû arriver…"