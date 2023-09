Pour des seniors plus en sécurité sur la route

"Ce n’est pas un contrôle, rassure Lise Primault, du PCS wasseigeois. Ce sont des formations bienveillantes, ludiques et non culpabilisantes. C’est un module organisé par l’AWSR (Agence wallonne de la sécurité routière) qui se compose de deux sessions. Une le matin et plutôt consacrée à la conduite automobile ; l’autre, l’après-midi, destinée à la conduite du vélo. C’est gratuit et on peut assister à l’une ou l’autre, ou les deux, mais il faut s’inscrire."

Après un bref focus sur l’accidentologie et les modes de déplacement impliquant les seniors, la formation va s’intéresser à l’évolution de l’automobile et de la sécurité. Les participants suivront alors une mise à jour des connaissances du code de la route. D’autres thématiques en lien avec la conduite seront développées telles que les comportements à risque, la manière de repérer et d’anticiper la perte d’autonomie au volant ou encore les solutions qu’on peut mettre en œuvre pour conserver son autonomie en voiture.

Le mardi 3 octobre de 9 h à midi et de 13 à 16 h, à l’administration communale. Infos au 0473/73 31 89.