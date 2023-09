Les Wasseigeois sont jumelés depuis 2009 avec leurs cousins de Vienne-en-Bessin, Esquay-sur-Seulles, Vaux-sur-Seulles et le Manoir, quatre villages situés à l’est de Bayeux, à quelques kilomètres des célèbres plages du débarquement de Normandie.

Une année sur deux, les Normands viennent passer un week-end à Wasseiges à la veille de l’automne. C’est ensuite au tour des Hesbignons de les accueillir. Le rythme a été interrompu en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, avant de reprendre de plus belle.

Le jumelage trouve son origine dans l’histoire d’un couple de Wasseigeois parti s’installer dans le village normand de Vienne-en-Bessin, tout en gardant le contact avec leurs amis hesbignons.

Lors de chaque séjour, en Normandie comme en Hesbaye, l’accueil du vendredi soir précède un repas organisé par groupes de familles, chez l’habitant.

La journée du samedi est consacrée à une visite sur le terrain, avant une soirée festive et gastronomique. Le dimanche matin est libre, suivi par le traditionnel buffet de fin de séjour.

La tapisserie de Bayeux, la ville de Caen, l’îlot de Tatihou, l’estuaire de la Seine et le Mont-Saint-Michel n’ont désormais plus de secret pour les participants belges au jumelage. Le calvados non plus.

Cette année, une redécouverte du musée d’Arromanches-les Bains, complètement reconstruit, a replongé les Hesbignons dans l’histoire du débarquement allié de juin 1944.

L’an prochain, le week-end de jumelage se déroulera à Wasseiges. Lors des précédentes éditions, des excursions ont été organisées dans les mines de Blegny, sur la citadelle de Namur, le long de la Meuse à Huy ou encore dans la région de Saint-Hubert.

"Pour rappeler à nos cousins français qu’ils n’ont pas toujours tout gagné, nous les avons aussi emmenés une année à Waterloo, sourit le président belge du comité, Didier De Hoe. Plus sérieusement, nous serons très heureux de les retrouver à Wasseiges fin septembre 2024, à l’occasion du quinzième anniversaire de notre association. Les idées d’activités ne manquent pas, mais nous déciderons du programme lors d’une prochaine réunion."

De nouvelles familles

D’importants liens d’amitié se sont créés au sein de plusieurs familles, dont certaines n’attendent plus le week-end annuel de jumelage pour se retrouver.

Le groupe a également vécu des moments difficiles, éprouvé notamment par la disparition de plusieurs de ses membres.

"Il y a aussi heureusement de bonnes nouvelles. Nous venons d’accueillir trois familles supplémentaires qui, nous l’espérons, trouveront leurs correspondants à Wasseiges", conclut le président français du comité, Francis Van Lemberghe.