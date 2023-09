Une journée pour les "Survoltés", à l’école de Wasseiges ce dimanche

La journée commencera par la "Balade de la Mobilité", bien connue depuis des années, qui emmènera les cyclistes sur un parcours d’une vingtaine de kilomètres. À leur retour, un pain saucisse leur sera offert tandis que le festival en lui-même débutera à 13 h.

Pendant toute l’après-midi, animations pour les enfants et les grands et informations sur le thème de l’énergie (comment la rationaliser, astuces pour faire des économies, explications sur les aides et primes offertes par la Région wallonne et la Commune…) avec la participation du GAL MeuseCampagnes, de la Commune et de son Guichet Énergie, de Hesbenergie, Coopeos, Énergie Commune et Champs d’énergie. "Pour le côté ludique, il y aura par exemple un “vélosmoothie” via lequel on fabrique du smoothie en pédalant, détaille Robin Latinis, coordinateur Pollec. C’est le patro qui encadrera cet atelier."

Une éponge à base de vieilles chaussettes

Autre atelier sympathique, pratique, écologique et économique ? Celui donné en continu toute l’après-midi par Mary Tournay. Aussi connue sous le nom de Mary T, la couturière et styliste wasseigeoise de 26 ans anime régulièrement des ateliers zéro déchet dont un chaque semaine pour le CPAS de Hannut. Elle sera également sur le stand du GAL le dimanche des Fêtes de Wallonie à Andenne, le 24 septembre. "Je vais apprendre aux gens à fabriquer une éponge tawashi à base de morceaux de vieilles chaussettes. J’ai un gros stock de chaussettes célibataires et 15 métiers à tisser à mettre à disposition. Il faut compter 15-20 minutes pour réaliser une éponge."

L’après-midi sera aussi l’occasion de déguster et acheter des fruits et légumes de producteurs locaux. Le restaurant hannutois Pachamama, lui, proposera des desserts et petits plats végétariens à base des produits du "Potager de Wasseiges". À noter encore qu’une visite de la chaufferie à bois de l’école sera organisée à 15 h 15 et que la journée se terminera en musique avec un concert (de 16 à 17 h) du groupe en partie local Yer A Mad avec de joyeuses reprises de Julien Clerc, The Everly Brothers, Calogero, Bruce Springsteen, Neil Young et bien d’autres.

À l’école de Wasseiges le dimanche 10 septembre, de 13 à 17 h (9 h 30 pour le départ de la "Balade de la Mobilité"). www.wasseiges.be