"Duck race" de Wasseiges: des canards, beaucoup de monde et des lots fabuleux

Pour la quatrième fois, des centaines de canards ont dévalé la Mehaigne ce week-end, devant un public particulièrement animé. Avec un chiffre record de canards vendus cette année: 1 620 ! Une ambiance festive pour une course insolite qui a permis à quelques heureux élus de gagner de magnifiques cadeaux: un iPhone 14 pour le grand gagnant, une machine à café, un wok, un four à micro-ondes et un aspirateur. Mais au-delà de ces supers prix, l’activité est avant tout conviviale. "On fait ça chaque année pour amuser les gens, les enfants, souligne Arnaud Villani, de l’organisation. Chaque année, ça marche du tonnerre, et de mieux en mieux à chaque fois." Une météo clémente et la perspective d’un apéro wasseigeois à la salle Al Torette auront d’ailleurs convaincu une bonne partie des participants à se lancer dans cette course un peu spéciale. Des commerces du coin, tels que la pharmacie Brumagne ou Coxy Burger, ont également mis leur grain de sel dans cette organisation, en proposant des canetons à la vente. Une affaire typiquement wasseigeoise donc.