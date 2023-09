À nouveau un faux billet lors de l’événement "Wasseiges en fête": le comité va déposer plainte

Toutefois, la fête a quelque peu été gâchée par la circulation de faux billets sur le site. Une personne a réussi à écouler un faux billet de 10 €. "Samedi, nous échangions les tickets contre des billets. Ça va vite. Nous n’avons pas fait attention. Il fait sombre et les gens sont souvent pressés d’être servis. C’est au moment de faire les comptes pour la caisse du comité ce dimanche vers 11h que nous avons découvert ce faux billet. Dix euros, ce n’est pas très grave pour un comité organisateur, mais c’est tout de même ennuyeux." Mais le comité organisateur voulait surtout prévenir les brocanteurs qui sont venus en nombre ce dimanche matin. "L’année passée, des brocanteurs ont été victimes du même type de comportement avec des faux billets de 200 €, de 100 € et de 50 €. Ils ont déposé une plainte."

Une enquête avait été diligentée et des perquisitions avaient même été réalisées, mais apparemment, le ou les personnes qui ont commis les faits n’ont pas été identifiées. Cette année, le comité organisateur ayant été lui-même victime du même type de comportement incivique, peut et compte bien déposer plainte à son tour. "Nous avons réalisé une publication Facebook pour prévenir les brocanteurs et je suis moi-même allé les prévenir. J’espère que personne ne s’est fait avoir."

Toutefois, les organisateurs ne souhaitent pas que cet événement ternisse la réputation d’un week-end très festif et lors duquel de nombreuses personnes ont pu se divertir. "Nous avions 441 emplacements réservés et d’autres brocanteurs sont encore venus s’ajouter. Sur 14 éditions, nous avons pratiquement à chaque fois un temps magnifique, ce fut encore le cas cette année."

Cette brocante se fait dans une bonne ambiance notamment avec la possibilité de profiter le dimanche matin d’un petit-déjeuner apporté grâce à une charrette qui se déplace au cœur de l’événement. Un tiers des emplacements est occupé par les locaux qui ont la priorité lors des réservations en ligne avant de les ouvrir aux autres vendeurs. Les organisateurs espèrent bien encore plus de participants l’année prochaine. "Nous sommes super-contents. Tout le monde s’est bien amusé et tout le monde a bien vendu. Temploux n’a qu’à bien se tenir", termine-t-il sur une note d’humour.